Calciomercato Juventus, De Zerbi blocca Demiral: "Resta al Sassuolo"

Il futuro di Demiral sembrava già scritto invece ora a frenare sull'eventuale trasferimento del giovane difensore turco alla arrivano le parole di Roberto De Zerbi.

Il tecnico del , prima dell'ultima giornata di campionato contro l' , ha escluso che Demiral finirà in bianconero smentendo anche le voci secondo cui la Juventus abbia un'opzione di acquisto sul giocatore.

"I miei direttori hanno detto che resta e non ci sono possibilità che vada via. Saremo noi a decidere, non altre squadre".