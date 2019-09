Calciomercato Juventus: De Sciglio resta, niente scambio Bernardeschi-Rakitic

La Juventus trattiene De Sciglio: non andrà al PSG. Salta anche lo scambio tra Bernardeschi e Rakitic. Confermata la permanenza di Rugani.

Si preannuncia un ultimo giorno di mercato senza botti per la , che non dovrebbe completare nessuna operazione in entrata o in uscita, salvo per quelle 'occasioni' annunciate da Fabio Paratici prima della sfida contro il .

I bianconeri hanno infatti deciso di trattenere Mattia De Sciglio, su cui nelle ultime ore si è manifestato un interesse del . Il terzino arrivato dal nell'estate 2017 rimarrà dunque alla corte di Maurizio Sarri, dopo essere stato titolare nelle prime due partite di campionato sotto la nuova gestione tecnica.

A starà anche Federico Bernardeschi, oggetto di chiacchiere con il per un possibile scambio con Ivan Rakitic. Distanza tra le valutazioni dei due giocatori: il croato non arriverà in bianconero e l'ex continuerà a vestire il bianconero.

Stesso futuro per Daniele Rugani, su cui si era manifestato l'interesse della nelle scorse settimane. Dopo l'infortunio di Chiellini, il centrale toscano non si muoverà: questo è emerso dall'incontro con gli agenti del giocatore in mattinata.

Con l'ipotesi Jerome Boateng che va tramontando, la rosa dei bianconeri sembra non sarà più soggetta a modifiche dell'ultimo minuto.