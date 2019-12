Calciomercato Juventus, De Sciglio legato... a Neymar: con Manè e Koulibaly

Il PSG andrà all'assalto di Juventus, Napoli e Liverpool se Neymar lascerà Parigi la prossima estate.

Si avvicina a grandi passi il calciomercato di gennaio, ma a far parlare di sè, esclusa la trattativa che riporterà Zlatan Ibrahimovic in , è la finestra estiva. Tra i club più attivi c'è come al solito il , che ancora una volta è pronto a fare spesa in Serie A per rinforzare la squadra.

Il grande dubbio a cui è legato tutto il calciomercato è quello di Neymar. In caso di ritorno nella , infatti, il brasiliano riempirebbe le casse del PSG, pronto in quel caso a reinvestire su attacco e difesa, quest'ultima giudicata spesso come il punto debole della formazione di Tuchel.

Secondo France Football, il PSG sta pensando seriamente al vecchio obiettivo De Sciglio, ma anche a Koulibaly. Il difensore senegalese non è più certo di rimanere a dopo le ultime difficili settimane, mentre il terzino italiano non è mai stato un intoccabile alla .

A far sognare i tifosi è però il terzo nome nella lista del PSG: in caso di addio a Neymar, Sadio Manè sarà il grande obiettivo per l'attacco dei francesi. Quarto al Pallone d'Oro, reduce dalla vinta e dalla finale di Coppa d'Africa, continua la sua ascesa post Ligue 2.

Manè ha del resto iniziato la sua carriera al Metz, prima nelle giovanili e dunque nella seconda serie francese. Per lui sarebbe dunque un primo approdo nella , visto l'addio repentino al dopo la prima stagione con la maglia del club granata.

Se De Sciglio e Koulibaly sembrano obiettivi fattibili, Manè, sempre più decisivo in Premier, è difficile, ma non impossibile. Sopratutto se dovesse completare i trionfi con il in questa stagione, potrebbe decidere di affrontare una nuova avventura lontano dall'Inghillterra.

Non resta che aspettare: il tormentone dell'estate è già vicino.