Calciomercato Juventus, De Ligt obiettivo del PSG: bianconeri fiduciosi

La Juventus dovrà guardarsi le spalle dal PSG per Matthijs De Ligt: bianconeri fiduciosi. Raiola chiede 10 milioni di commissioni e 12 per l'ingaggio.

Un corteggiamento iniziato molto tempo fa, andato a buon fine per il momento: la Juventus vuole bloccare Matthijs De Ligt in vista dell'estate, quando con ogni certezza lascerà l'Ajax per fare il salto decisivo nella sua giovanissima carriera.

Il pressing della 'Vecchia Signora' è noto, così come quello del PSG che sarebbe pronto a compiere una follia dal punto di vista economico: secondo il 'Corriere dello Sport', i parigini sarebbero intenzionati a offrire l'esorbitante cifra di 150 milioni per il pacchetto comprendente anche Frenkie De Jong.

A confermare la bontà dell'operazione, il viaggio ad Amsterdam del ds dei francesi, Antero Henrique: si tratta di una mossa simile a quella soltanto pensata qualche settimana fa dal Barcellona, ora quasi fuori dai giochi e concentrato a chiudere per Todibo del Tolosa, altro prospetto classe 1999.

Una cifra del tutto fuori dalla disponibilità della Juventus che però sembra dormire sogni tranquilli: merito dell'incontro tra il presidente Andrea Agnelli e De Ligt con la sua famiglia al seguito, a cui era presente anche Edwin Van der Sar, ex portiere bianconero ed attuale direttore generale dell'Ajax. Un dettaglio non da poco.

Il centrale olandese è ricercato anche dal Manchester City, altra concorrente di livello: in questo caso però, l'alleata della Juventus potrebbe essere l'UEFA e la minaccia dell'esclusione dalle competizioni internazionali per i 'Citizens', finiti nella lente d'ingrandimento di Nyon.

Di sicuro vi è che per De Ligt è in scena un intrigo a carattere internazionale con Juventus e PSG in netto vantaggio e in lotta. Per sapere chi la spunterà, basterà aspettare ancora qualche settimana, quando lo scenario si farà improvvisamente più chiaro.

Secondo il 'Mundo Deportivo', chi prenderà De Ligt dovrà sborsare più del previsto: il suo agente Mino Raiola sarebbe intenzionato a chiedere ben 10 milioni per le commissioni del trasferimento, mentre al ragazzo andrebbero 12 milioni per l'ingaggio, non proprio abbordabilissimo.