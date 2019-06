Calciomercato Juventus, De Ligt in standby: incontro Nedved-Raiola

Il vertice tra Mino Raiola e Pavel Nedved ha riconsegnato qualche chance in più alla Juventus per Matthijs De Ligt: il PSG resta comunque in pole.

Sistemata una volta per tutte la questione allenatore, la può finalmente dedicarsi a tempo pieno al mercato in entrata che dovrà consegnare a Maurizio Sarri una rosa ancor più forte di quella della scorsa stagione, in grado di lottare ad armi pari con le favorite per la vittoria della .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Uno dei tasselli da completare sta in difesa, reparto che vedrà l'arrivo di un interprete di livello: il mirino è da tempo puntato su quel Matthijs De Ligt che se prima era vicino al ora lo è al , intenzionato a tornare alla carica con Leonardo come nuovo uomo mercato al posto del dimissionario Antero Henrique.

Secondo 'Tuttosport', c'è ancora una porticina socchiusa per i bianconeri: l'incontro andato in scena sabato tra il vicepresidente juventino Pavel Nedved e l'agente del difensore olandese, Mino Raiola, ha prodotto un piccolo effetto positivo a cui aggrapparsi per sperare in un sorpasso all'ultima curva.

L'articolo prosegue qui sotto

I due sono legati da una grande amicizia (Raiola fu il procuratore del Nedved giocatore) e da questo pourparler si è capito che la trattativa tra De Ligt e il PSG è tutt'altro che chiusa. La Juventus ha le carte in regola, quindi, per inserirsi tra i parigini e il Barcellona, deciso a ritentare l'affondo dopo aver temporaneamente mollato la presa.

L'alternativa si chiama Kalidou Koulibaly, valutato 130 milioni dal : più di una chiaccherata c'è stata con Fali Ramadani e i discorsi potrebbero decollare qualora Aurelio De Laurentiis decidesse di acquistare dalla Kostas Manolas, con il quale ha già raggiunto un'intesa di massima.

Da non dimenticare Marquinhos del PSG (costa 70 milioni), in uscita proprio se dovesse arrivare De Ligt, e Medhi Benatia, di ritorno dall'Al-Duhail per una cifra tra i 5 e i 6 milioni che consentirebbe a Fabio Paratici di risparmiare per un colpo a centrocampo (Pogba) o in attacco (Icardi).