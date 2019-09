Calciomercato Juventus, De Gea possibile occasione a parametro zero

La Juventus a gennaio cercherà di capire i margini per arrivare a De Gea. Il portiere spagnolo non ha ancora rinnovato col Manchester United.

Non solo Eriksen e Alderweireld del Tottenham, la resta vigile sul mercato dei parametri zero in Premier League e secondo 'Express' avrebbe puntato l'obiettivo anche su David De Gea.

Il portiere spagnolo infatti ha il contratto in scadenza col nel 2020 e finora non ha ancora accettato l'offerta di rinnovo presentata dai Red Devils.

Ecco perchè, già a gennaio, la Juventus potrebbe partire all'assalto di De Gea che però piace anche al da anni alla ricerca di un portiere affidabile.

L'arrivo di De Gea alla Juventus, molto probabilmente, presupporebbe la cessione di Szczesny che a quel punto finirebbe sul mercato e permetterebbe ai bianconeri di realizzare una buona plusvalenza.

Paratici d'altronde, come confermano i recenti acquisti di Ramsey e Rabiot, da sempre è molto attento ai parametri zero in giro per l'Europa. L'ultima idea adesso si chiama De Gea.