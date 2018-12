Calciomercato Juventus, da Tonali a Chiesa: sfida totale con l'Inter

Juventus e Inter si sfidano anche sul mercato. Obiettivi comuni: da Tonali a Chiesa, passando per Todibo e Milinkovic Savic.

Juventus contro Inter . Fabio Paratici contro Beppe Marotta . In attesa dell'ufficialità che sancirà il passaggio del 61enne manager varesino nella famiglia nerazzurra, prevista per la prossima settimana, il derby d'Italia si rende protagonista anche fuori dal rettangolo di gioco. Questa sera, ore 20.30, la Vecchia Signora ospiterà la formazione guidata da Luciano Spalletti. Difficilmente, però, l'ex amministratore delegato bianconero sbarcherà allo Stadium. Debutto previsto, infatti, in occasione del match casalingo contro l'Udinese.

Marotta ha iniziato a lavorare a fari spenti in chiave mercato. Affiancato dal diesse Piero Ausilio, il dirigente lombardo avrà il compito di rinforzare una rosa chiamata a effettuare un graduale, ma deciso, salto di qualità. Linea guida: pochi innesti e mirati.

Già a gennaio, pur senza compiere follie economiche, l'Inter potrebbe proporre qualche novità. A maggior ragione se dovesse accedere agli ottavi di Champions League. Obiettivi prestigiosi che, inevitabilmente, vedranno anche la Juventus in prima linea.

Un nome caldo, per entrambe le società, è ad esempio quello di Sandro Tonali . Il 18enne gioiellino del Brescia, regista di grande prospettiva, si avvia a compiere il grande salto. E, a tal proposito, sia bianconeri sia nerazzurri hanno avuto modo di allacciare i primi contatti. La valutazione delle Rondinelle supererebbe i 20 milioni. Dunque, ragionamenti in corso.

Attenzione, poi, a Federico Chiesa . Il 21enne diamante della Fiorentina a giugno potrebbe cambiare casacca per una cifra vicina ai 65 milioni. La stima dell'Inter, ormai, è datata. Ma anche la Juventus starebbe osservando minuziosamente il fronte. Nessun contatto diretto con la società gigliata, tuttavia la sensazione è che il derby d'Italia sia pronto ad accendere i motori.

Passando alla voce investimenti corposi, nelle prossime puntate bisognerà fare molta attenzione a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il 23enne tuttofare serbo, alle prese con una stagione piuttosto opaca, farebbe fare il salto di qualità a diversi club di prima fascia.

Marotta aveva già provato a portare l'ex Genk sotto la Mole, idea in voga pure nelle zone del Duomo. E, in tutto ciò, gli uomini della Continassa non resteranno certamente a guardare. Prezzo ipotetico? Il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, vuole oltre 100 milioni. Richiesta, al momento, ben lontana dagli standard delle pretendenti.

Altro giro, il nuovo che avanza: Jean-Clair Todibo . Il 18enne promettente centrale francese del Tolosa si avvia a salutare il club transalpino a parametro zero. In quanto, finora, non ha ancora firmato il contratto da professionista. Musica per le orecchie del Napoli, ma pure per quelle di Juventus e Inter. Che, dall'alto di una sentita rivalità, si stanno già sfidando.