Calciomercato Juventus, il cugino di Pochettino apre: "Ipotesi fattibile"

Daniele Pochettino, cugino di Mauricio, fa ben sperare la Juventus: "E' attratto dall'Italia, tutti in famiglia lo vorremmo vedere in bianconero".

Da pochi giorni c'è l'ufficialità della separazione tra Massimiliano Allegri e la : tanto l'interesse su chi prenderà le redini della squadra dopo il tecnico livornese, reduce da cinque anni di trionfi con undici trofei conquistati.

Tra i tanti nomi fatti per la panchina bianconera c'è anche quello di Mauricio Pochettino, atteso dalla finale di che il suo giocherà al 'Wanda Metropolitano' di Madrid contro il sabato 1 giugno.

'Tuttojuve' ha contattato in esclusiva il cugino Daniele, piemontese e juventino doc, il quale non ha affatto escluso un futuro a per l'ex difensore dell' .

"Secondo me può essere una ipotesi fattibile, perché Mauricio è un allenatore che ha dimostrato di saper lavorare bene e la finale ottenuta con il suo Tottenham è un chiaro esempio. Se la giocherà come in tutte le partite, per me è l'anno giusto per trionfare. L'ho incontrato qualche mese fa, ho conosciuto una persona molto simpatica e disponibile. L'obiettivo dei bianconeri è, chiaramente, la Champions League e mio cugino è in possesso di tutte le qualità utili per poter allenare questo club".

La speranza dello stesso parente di Mauricio Pochettino è che la destinazione Juventus si riveli fondata.

"Mauricio ha dimostrato di avere la giusta esperienza per poter allenare in Europa. Con il Tottenham ha saputo forgiare un gruppo di singoli che non era così conosciuto. Ci teniamo al cognome Pochettino e fa piacere che sia accostato alla Juventus, che ha sempre deciso per il meglio. Tutti in famiglia lo vorremo vedere in bianconero".

Più di un motivo per far sì che l'approdo in dell'attuale guida degli 'Spurs' possa concretizzarsi.

"E' attratto sicuramente dall'Italia, ci ha proprio detto che vorrebbe venire nel nostro paese per ritrovare i suoi avi. Abbiamo parlato anche della cucina piemontese, la vorrebbe riprovare. La voglia c'è, ma onestamente non so se può convincerlo. Bisogna sempre vedere che cosa gli verrebbe eventualmente proposto, la decisione chiaramente spetta a lui. Noi, nel caso in cui dovesse accettare la , lo accoglieremo a braccia aperte".

Gli screzi dopo il doppio confronto degli ottavi di Champions risalenti a un anno fa non rappresentano un problema.