Calciomercato Juventus, contatti intensi con il Parma per Bruno Alves

Dopo gli infortuni di Chiellini e Bonucci la Juventus torna sul mercato alla ricerca di un difensore: trattativa col Parma per Bruno Alves.

L'infortunio occorso a Giorgio Chiellini nel primo tempo dei quarti di finale di Coppa Italia, che segue quello di Bonucci durante Lazio-Juventus di domenica scorsa, spinge la dirigenza bianconera nuovamente sul mercato.

Il responsabiile dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, ha infatti bussato immediatamente alla porta del Parma per ottenere il cartellino dell'esperto difensore portoghese Bruno Alves, classe 1981, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. E, a tal proposito, balla una trattativa per un rinnovo annuale.

La richiesta della dirigenza ducale per lasciarlo andare via con sei mesi di anticipo sarebbe di 2 milioni di euro.

Nella stagione 2018-2019 per Bruno Alves 20 presenze e 2 goal in Serie A ed un ottimo rendimento all'interno della difesa della squadra di D'Aversa.