Calciomercato Juventus, contatti con l'Everton per Kean: chiesti 40 milioni

La Juventus fissa il prezzo per Moise Kean a 40 milioni di euro, inserendo nel contratto una recompra: proseguono i contatti con l'Everton.

Operazioni in entrata e in uscita per la , chiamata a sistemare il reparto offensivo da consegnare a mister Sarri in vista della nuova stagione. Tra i giocatori che potrebbero salutare c'è Moise Kean, richiesto dall' nelle ultime ore.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club inglese ha già avuto i primi contatti con la dirigenza bianconera, che sta seriamente pensando alla cessione a determinate condizioni.

La Vecchia Signora ha infatti fissato il prezzo di Kean a 40 milioni di euro, chiedendo di inserire nel contratto anche una recompra per non perdere definitivamente il giovane talento classe 2000.

La trattativa potrebbe avere nuovi sviluppi nelle prossime ore: nel frattempo i Toffees hanno fatto cassa perfezionando la cessione di Idrissa Gueye al PSG per una cifra vicina ai 28 milioni di euro, somma che potrebbe essere parzialmente investita per arrivare al gioiello bianconero.