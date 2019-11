Calciomercato Juventus, Chong nuovo obiettivo: contatti con l'agente

Tahith Chong entra sempre più nel mirino della Juventus: contatti tra i bianconeri e l'agente del giocatore, che va in scadenza a giugno 2020.

Dopo Paul Pogba, Tahith Chong. Non possiamo già dire se l'ala classe 1999 originaria di Curaçao raggiungerà il livello del centrocampista francese, ma una cosa i due potrebbero averla in comune: il percorso a parametro zero dal Manchester United alla .

Secondo il 'Corriere dello Sport', Chong è infatti seguito con grande attenzione dai bianconeri, che avrebbero anche già parlato con l'agente Jonathan Barnett (lo stesso di Szczesny, con cui i bianconeri stanno chiudendo il rinnovo) e anche con i Red Devils.

Il rinnovo tra il 20enne e il Manchester United sembra sempre più lontano, visto anche il poco spazio che sta trovando il giocatore in prima squadra: solo 8 presenze, tutte sotto Ole Gunnar Solskjaer, che lo ha anche fatto esordire.

Chong non è ancora riuscito a essere protagonista se non in Premier League 2: è una delle star della squadra Under 23, campionato dove la Juventus lo sta seguendo con i suoi osservatori. Pensando di portarlo, eventualmente, in bianconero in estate. Sprando di fargli ripercorrere le tracce di Pogba anche a livello di crescita.