Calciomercato Juventus, Chiesa non chiude: "Ci vado? Adesso forza Viola"

Federico Chiesa, a precisa domanda su un suo presunto futuro alla Juventus, risponde così: "Adesso forza viola".

Mancano ancora quattro mesi all'inizio del calciomercato estivo, ma come noto questo non dorme mai. Neanche dopo un paio di settimane dalla chiusura di quello invernale, notoriamente di riparazione e poco propenso a sfoggiare grandi colpi. Uno di questi potrebbe essere a giugno, visto l'interesse dalla Juventus per

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nell'ultimo biennio il nome di Chiesa è stato spesso accostato alle grandissime abituate a giocare la Champions League, alla quale la Fiorentina non partecipa ormai da un po' di tempo. Davanti ad un'offerta irrinunciabile e alla forte volontà del giocatore, potrebbe aprirsi un Bernardeschi bis in bianconero.

A fare rumore è l'intervento di Chiesa a margine dell'evento Meyer per amico 2019. "Vai alla Juventus?" ha chiesto un bambino sul palco, e lui, sorridendo, ha lasciato aperta la porta:

"Adesso forza Viola".

Non una chiusura netta, probabilmente solamente dovuta all'improvvisa domanda sul palco. Proprio il non aver giurato fedeltà eterna contro i rivali della Juventus, ha comunque scatenato i tifosi della Fiorentina e della stessa Madama, entrambi desiderosi di poter tifare Chiesa nella prossima stagione di Serie A.

Classe 1997, Chiesa ha un contratto con la Fiorentina fino al 2022. Più volte la società ha espresso la volontà di farne il simbolo del nuovo decennio, così da costruire la squadra attorno a lui e puntare nuovamente in pianta stabile all'Europa che conta, la tanto agognata Champions League.

Quella attuale è sicuramente la stagione della consacrazione per Chiesa, che ha già messo insieme cinque reti (record di sei lo scorso anno) e sette assist, con ancora un terzo del campionato ancora da disputare. In più il figlio di Enrico si è preso anche stabilmente la maglia azzurra, uno dei giovani di maggior spicco a disposizione di Mancini.

Insieme a Rakitic, Modric, Isco e compagnia, Chiesa sarà uno dei tormentoni dell'estate 2019 di Serie A. Ancora lontana, eppure già vicina. Dopo le dichiarazioni sul palco, alla prima utile ci sarà sicuramente una precisazione da parte di giocatore e società. In attesa di capire se il sogno della Juventus e l'incubo della Fiorentina si rivelerà essere reale.