Calciomercato Juventus, Chiesa incontra Commisso: vuole la cessione

Federico Chiesa incontrerà il patron della Fiorentina Rocco Commisso per chiedere un trasferimento: la Juventus lo aspetta, pronti 60 milioni.

Sono ore calde per il mercato della , che sta per mettere le mani su De Ligt ma lavora anche su altri importanti fronti. Da Firenze potrebbero arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Rocco Commisso.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', l'attaccante italiano chiederà al patron della di essere ceduto. Il classe '97 ha già la testa lontano dal capoluogo toscano: l'accordo con i bianconeri è infatti già stato raggiunto sulla base di un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione per 5 anni.

Chiesa volerà negli per incontrare Commisso e spiegare le proprie intenzioni nonostante il nuovo presidente si sia già espresso più volte pubblicamente sulla questione: Madama aspetta notizie positive e prepara un'offerta di 60 milioni di euro per le casse viola.

Parte dell'operazione sarà finanziata dai 15 milioni che la Juventus incasserà dal per la cessione di Perin: il piano è già pronto, tra i bianconeri e Chiesa c'è solo il nodo Commisso.