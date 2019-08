Calciomercato Juventus, cessione Dybala possibile fino all'ultimo giorno

Nonostante le parole di Paratici, la cessione di Paulo Dybala è un capitolo più che aperto. Scambio con Icardi possibile anche last minute.

Protagonista con la nella tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, Paulo Dybala rimane un rebus ancora tutto da risolvere sul fronte calciomercato.

Nonostante le parole di Paratici, che ha sottolineato come la permanenza di Dybala non sia affatto un problema per la , la cessione dell'argentino rimane e rimarrà possibile fino all'ultimo giorno.

Secondo 'Tuttosport' la Juventus non vuole rinunciare all'idea di una grossa plusvalenza, anche se le piste estere si raffredano sempre di più e piazzare Dybala sta diventando parecchio complicato.

Per questo rimane viva l'ipotesi di uno scambio con Icardi, specialmente se l' si dovesse ritrovare a fine mercato con il problema Maurito ancora in casa.

e rimangono in corsa, ma trovare un accordo che soddisfi tutti è complicato. Di uno scambio con Dzeko non se n'è mai parlato in maniera concreta, mentre per il Napoli le richieste dell'Inter rimangono ancora troppo alte.

E allora si potrebbe arrivare alla fine con un 'problema' rispettivo da risolvere per Juventus e Inter: a quel punto lo scambio Dybala-Icardi potrebbe diventare quasi necessario.