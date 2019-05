Calciomercato Juventus, Casemiro stuzzica: possibile asse col Real Madrid

La Juventus segue i movimenti in uscita del Real Madrid e sogna Casemiro, sul taccuino anche i nomi di Isco e James Rodriguez.

Dopo l'affare Cristiano Ronaldo adesso la guarda di nuovo in casa del , da dove spera di pescare qualche possibile occasione di mercato.

In tal senso va registrato il forte interesse per Casemiro, mediano ritenuto perfetto per giocare davanti alla difesa con Allegri e che invece Zidane potrebbe sacrificare per arrivare a un giocatore più tecnico rispetto al brasiliano.

Ecco perché, specie se i Blancos dovessero affondare il colpo su Pjanic, la Juventus secondo 'Tuttosport' potrebbe chiedere come parziale contropartita proprio Casemiro che ne prenderebbe il posto in campo. Ma non solo.

I bianconeri seguono da vicino anche le situazioni di Isco e James Rodriguez: il primo viene da una stagione tribolata ma è un pallino di Zidane e col sul ritorno difficilmente lascerà Madrid, il secondo invece è reduce dal prestito al e tornerà sul mercato.

Il sogno della Juventus a centrocampo però si chiama sempre Paul Pogba, altro giocatore che piace molto al Real Madrid e che comunque potrebbe tornare a solo se i bianconeri riusciranno a piazzare almeno uno tra Pjanic, Dybala e Douglas Costa.

L'alternativa più credibile a Pogba è quindi l'altro francese Rabiot che, a differenza del connazionale, arriverebbe a parametro zero seppure pagando commissioni molto alte ai suoi agenti. Un po' come avvenuto l'estate scorsa per Emre Can.

In difesa la Juventus sogna ancora uno tra De Ligt e Ruben Dias, però potrebbe alla fine dirottare sui più economici Manolas, Savic o Boateng se decidesse di investire maggiormente negli altri reparti.

Infine i bianconeri puntano forte anche su Federico Chiesa ma la valutazione data dalla è molto alta, ecco perchè la Juventus spera di abbassare l'esborso cash inserendo nell'operazione il cartellino di Orsolini.