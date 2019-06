Calciomercato Juventus, Carnevali: "Paratici? Demiral visionato da tanti"

Nel giorno dell'inaugurazione del nuovo Centro sportivo del club emiliano, il Direttore generale del , Giovanni Carnevali, si è espresso ai microfoni di 'Sky Sport' sui temi spinosi del calciomercato, soffermandosi sui nomi più caldi sia in entrata, sia in uscita.

Al centro delle indiscrezioni in uscita c'è soprattutto il difensore centrale turco Merih Demiral, che potrebbe indossare la maglia della nella prossima stagione.

"Demiral non è stato visto dal vivo soltanto da Paratici, l'hanno visionato in tanti. Con la faremo le nostre valutazioni, ma i rapporti sono molto buoni. L'abbiamo preso a gennaio, siamo molto orgogliosi dei nostri scout e di De Zerbi per come l'ha valorizzato".