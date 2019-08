Calciomercato Juventus, Cancelo resta in partenza: Paratici parla con il Manchester City

Paratici ha parlato con il Manchester City di Cancelo durante il suo viaggio in Inghilterra: gli Sky Blues insistono per inserire Danilo nell'affare.

O tutto o niente. Il mercato in Premier League chiuderà l'8 agosto e per questo motivo e stanno trattando senza sosta in queste ore per definire il passaggio di Joao Cancelo alla corte di Pep Guardiola.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Fabio Paratici ieri ha parlato infatti con gli Sky Blues durante il suo viaggo oltremanica, dove sta trattando anche lo scambio tra Dybala e Lukaku con il .

Da tempo nel mirino di Guardiola, che è pronto ad accoglierlo al City da inizio estate, Cancelo potrebbe rientrare in uno scambio con Danilo. La volontà dei Citizens sarebbe infatti quella di inserire il brasiliano nella trattativa per arrivare al portoghese, proposta già avanzata nelle scorse settimane e spinta ora nuovamente dal club inglese.

La Juventus valuta Cancelo intorno ai 55 milioni di euro, mentre il City pensa di poter ricavare almeno 30 milioni da una cessione di Danilo. Per questo motivo uno scambio tra i due più un conguaglio economico di 25 milioni di euro a favore dei bianconeri potrebbe convincere la Vecchia Signora.

Una trattativa pronta a svilupparsi nelle prossime ore, con la Juventus allettata dalla possibilità di far segnare un'importante plusvalenza grazie alla cessione di Cancelo. A prescindere dall'inserimento o meno di Danilo nell'operazione.