Calciomercato Juventus, Cancelo lascia la Continassa: affare in chiusura con il Manchester City

Cancelo lascia la Continassa a pochi minuti dal suo arrivo: affare in chiusura con il Manchester City, 30 milioni più il cartellino di Danilo.

È ormai vicinissima alla chiusura la trattativa tra e per il trasferimento oltremanica di Joao Cancelo. Il portoghese ha lasciato la Continassa dopo circa 15 minuti dal suo arrivo e ora si prepara a diventare un nuovo giocatore dei Citizens.

Alla Juventus andranno 30 milioni più il cartellino di Danilo. Questo l'accordo che il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, sta chiudendo in questo momento, pronto dunque a regalare a Maurizio Sarri il nuovo proprietario della fascia destra.

Un affare che permette così a Cancelo, da tempo sul mercato, di volare finalemente alla corte di Pep Guardiola. Il portoghese è infatti sempre stato un grande sogno del catalano nel corso di tutta questa sessione di mercato.

Percorso inverso invece - come detto - per Danilo, che alla Juventus percepirà uno stipendio da 4 milioni più bonus per 5 anni. Una trattativa che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato in (8 agosto), accontenta tutti.