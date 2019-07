Calciomercato Juventus, Cancelo verso il Barcellona: i bianconeri chiedono 60 milioni

Il Barcellona sorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao Cancelo, che la Juventus è disposta a cedere per 55-60 milioni.

L'ultima positiva stagione non è bastata a Joao Cancelo per convincere lo staff della , che ha deciso di mettere sul mercato l'esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il , piombato con forza nella corsa a tre.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', la dirigenza blaugrana ha deciso di puntare sull'ex , considerato il profilo perfetto per puntellare una volta per tutte la corsia di destra, rimasta fin troppo scoperta nelle ultime stagioni.

Sorpassato il , che aveva proposto Danilo come contropartita per abbassare l'esborso: una soluzione che non convinceva Madama. Beffato anche il , che aveva sondato il terreno dopo gli arrivi di Pavard e Lucas Hernandez.

La trattativa con il club catalano prosegue sulla base della richiesta juventina, pari a circa 55-60 milioni di euro, stessa cifra che era stata proposta ai Citizens. Dopo un solo anno in bianconero Joao Cancelo prepara nuovamente le valigie.