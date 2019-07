Calciomercato Juventus, Cancelo al City si rallenta: Dani Alves può soffiargli il posto

La Juventus pensa alla cessione di Cancelo e il Manchester City sembra la destinazione più probabile. Ma Dani Alves potrebbe soffiargli il posto...

La rivoluzione in casa parte prima dalla panchina, poi dalla difesa. Non solo Sarri al posto di Allegri, ma anche un reparto arretrato in cui sono già stati completati tre acquisti, più uno in fase di conclusione: Demiral, Romero e Luca Pellegrini, più De Ligt per cuii sembra sempre più questione di ore.

Un altro cambiamento significativo si ptorebbe avere sulla fascia destra, dove la posizione di Joao Cancelo sembra sempre essere più traballante. Già da diverse settimane il terzino portoghese è accostato a diversi club interessati, tra questi ci sarebbero anche il Bayerrn e il Manchester City. In particolare gli inglesi, con Guardiola primo promotore, vorrebbero l'ex e .

Secondo 'Tuttosport' però, l'operazione da circa 55 milioni di euro potrebbe subire una brusca frenata, se non addirittura uno stop definitivo, a causa di un altro ex : Dani Alves. Il brasiliano si starebbe offrendo a tutti i top club europei dopo due stagioni trascorse al . E tra i club in cui potrebbe finire ci sono anche i 'Citizens', per ritrovare Guardiola dopo gli anni al e provare l'esperienza in Premier League.

Se fossero proprio gli 'Sky Blues' a firmare lo svincolato brasiliano, apparso decisamente in forma alla Copa America vinta con il suo da capitano, l'operazione Cancelo potrebbe quindi tramontare e la Juventus dovrebbe rivedere i suoi piani. Guardiola si ritroverebbe con due terzini - Walker e Alves - più Danilo, l'ex che non trova una sistemazione per ora. Il portoghese non potrebbe aver spazio.

La cessione del classe 1994 sarebbe stata più un'occasione per avere soldi in cassa che una necessità. Nel ruolo Maurizio Sarri potrebbe disporre, oltre che di De Sciglio, anche di Cuadrado e Demiral, già visti nel ruolo di terzino. Altrimenti occhi sul mercato, dove il nome più caldo sembra ancora essere quello di Kieran Trippier.