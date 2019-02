Calciomercato Juventus, Cahill avrebbe rifiutato il possibile trasferimento

Gary Cahill non trova spazio con Sarri ma ha preferito restare al Chelsea, tra le possibili destinazioni rifiutate ci sarebbe anche la Juventus.

Gary Cahill avrebbe detto no alla Juventus. Questo almeno è quanto riporta 'Sky Sports News' in Inghilterra, dove sono sicuri che il difensore abbia preferito restare al Chelsea piuttosto che trasferirsi in bianconero.

In realtà il trasferimento alla Juventus, a caccia di difensori dopo gli infortuni di Bonucci e Chiellini, sarebbe stata solo una delle ipotesi vagliate da Cahill che avrebbe rifiutato pure Monaco e soprattutto Fulham.

Il Chelsea infatti aveva raggiunto un accordo con la squadra allenata da Claudio Ranieri, ma Cahill non ha trovato l'intesa col Fulham facendo quindi saltare l'operazione.

A questo punto Cahill, che nella stagione in corso ha collezionato appena 7 presenze tra campionato e coppe, resterà al Chelsea fino alla naturale scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2019.

Il difensore classe 1985 milita nel Chelsea dal gennaio 2012 e nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche al Milan.