Calciomercato Juventus, Caceres torna ancora: via alle visite mediche

Per un giocatore che se ne va, un altro che arriva a prenderne il posto: Medhi Benatia approderà in Qatar all'Al-Duhail che verserà nelle casse della Juventus un totale di 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il suo sostituto sarà Martin Caceres.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

I bianconeri hanno trovato l'accordo con la Lazio per il difensore uruguaiano, pagato 600mila euro, che sarà il quinto centrale a disposizione di Massimiliano Allegri dopo Chiellini, Bonucci, Rugani e Barzagli.

#Juventus: #Caceres è arrivato al J|Medical // Caceres has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus @goalitalia pic.twitter.com/Ej8447b7fb