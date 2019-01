Calciomercato Juventus, Caceres sarà l'unico innesto di gennaio

Quello di Martin Caceres sarà l'unico colpo in entrata della Juventus in questa sessione, nonostante il ko di Bonucci che ne avrà per un mese.

Le visite mediche le ha già svolte e manca soltanto l'ufficialità dell'acquisto, non ancora arrivata a causa di questioni burocratiche in via di risoluzione: Martin Caceres sarà presto un nuovo giocatore della Juventus, probabilmente nella giornata di oggi con l'annuncio tanto atteso.

Un arrivo importante per far fronte all'emergenza difensiva che ha colpito nelle scorse ore Massimiliano Allegri: Leonardo Bonucci resterà fuori per un mese dopo l'infortunio alla caviglia rimediato all'Olimpico contro la Lazio e Medhi Benatia ha da poco salutato i compagni per approdare in Qatar all'Al-Duhail.

Considerando che anche Barzagli non è al meglio, i centrali a disposizione del tecnico livornese sono rimasti in due al momento: Chiellini e Rugani più, ovviamente, Caceres non appena il suo arrivo verrà ufficializzato.

Come riferito da 'Tuttosport', quello relativo all'uruguaiano resterà l'unico movimento in entrata di questa finestra invernale. Alla Continassa devono aver fatto due conti: Bonucci salterà, oltre all'imminente sfida con l'Atalanta di Coppa Italia e l'andata degli ottavi di Champions con l'Atletico Madrid, pure quelle di Serie A con Parma, Sassuolo, Frosinone e Bologna: ostacoli non insormontabili.

Il club bianconero ritiene che questi impegni possano essere affrontati benissimo con tre centrali di difesa in rotazione, in attesa del rientro dell'ex capitano del Milan che dovrebbe avvenire per la sfida del 'San Paolo' col Napoli. Se poi aggiungiamo anche De Sciglio, un adattato, allora la conta arriva fino a quattro.

Uno dei profili sondati ma non approfonditi è quello di Bruno Alves: il portoghese del Parma è amico fraterno di Cristiano Ronaldo, oltre ad essere gestito da Jorge Mendes. Chiara però la mossa di Paratici: no ad un altro stipendio da elargire per pochi mesi oltre a quello di Caceres.

'La Vecchia Signora' guarda anche al futuro: in prospettiva estiva, chiesto all'Atletico Madrid il montenegrino Stefan Savic, prossimo avversario in Europa. Dai 'Colchoneros' è arrivato un rifiuto ma, se dovesse capitare un'altra opportunità, a Torino riproverebbero a riaffondare il colpo.