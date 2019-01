Calciomercato Juventus, Caceres in arrivo: accordo con la Lazio

Lazio e Juventus hanno raggiunto l'accordo per il ritorno di Caceres in bianconero: adesso c'è da trovare l'intesa tra la Signora ed il giocatore.

Manca veramente poco all'ennesimo ritorno in maglia Juventus del terzino uruguaiano Martin Caceres. La Lazio e la società bianconera hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore, legato ai biancocelesti da un contratto fino al giugno del 2019 con opzione per il 2020.

La Vecchia Signora sborserà la cifra di 600mila euro. Adesso spetterà a Paratici mettere sul piatto del classe 1987 un'offerta economica soddisfacente per quanto riguarda l'ingaggio. L'agente del giocatore si trova nella Capitale per poter concludere la trattativa.

Nella sua esperienza in biancoceleste Caceres si è ritagliato poco spazio. Nella stagione in corso ha collezionato solamente 8 presenze tra campionato ed Europa League.