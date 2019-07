Calciomercato Juventus, Bonucci cuore bianconero: "Questa è casa mia"

Le voci su e sono destinate a restare tali: Leonardo Bonucci tranquillizza i tifosi della e giura fedeltà ai colori bianconeri. Il difensore ha sottolineato la scelta fatta dopo la stagione vissuta al , parlando anche delle nuove idee tattiche portate da Sarri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Intervistato ai microfoni di 'JTV', Bonucci non vuole sentir parlare di altre destinazioni:

"La è casa mia. Sono tornato dopo l’anno al Milan perché qua so quello che posso dare e mi sento al posto giusto. Ogni anno c’è da migliorarsi e questo sarà un anno in cui tutti miglioreremo. Il mio obiettivo è quello di centrare con la squadra ogni obiettivo. A livello personale vorrei tornare ad essere quello di due anni fa perché negli ultimi due anni potevo fare meglio. Voglio tornare ai miei standard".

Il centrale italiano è stato impressionato positivamente dai nuovi progetti tecnici di mister Sarri:

"Di Sarri mi hanno colpito le idee, alla fine quando le vedi da fuori ti fai una certa idea ma quando ci sei dentro capisci l’intelligenza di un allenatore che ha portato idee nuove. La Juve ha migliorato i punti dove era carente. Adesso facciamo parlare il campo che è il giudice supremo. Dobbiamo seguire le idee del mister. La stagione sarà combattuta, soprattutto in , perché l’ ha preso uno dei migliori allenatori e il continua a crescere. In Europa sappiamo che le grandi squadre migliorano sempre e ci sarà da dare battaglia".

Infine un giudizio sul mercato, che ha visto arrivare uno dei più grandi talenti del mondo:

"Matthijs De Ligt è il giovane migliore al mondo in questo momento. Questo passaggio serve a lui per crescere, da parte nostra c’è stato un benvenuto caloroso. Insieme a Demiral e Rugani sono giovani importanti che ci aiuteranno a raggiungere ogni traguardo. Buffon? Un grande rientro, in campo e fuori. Dentro lo spogliatoio è presente e importante e darà una mano a tutti a capire cosa significhi Juventus. Lui è l’esempio da seguire quando si porta questa maglia".