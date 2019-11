Calciomercato Juventus, Blitz di Paratici a Londra: sul tavolo Mandzukic e Willian

Il ds della Juventus Fabio Paratici vola a Londra con un'agenda fitta: Mandzukic, Willian, Emerson Palmieri e Pogba i nomi sul taccuino.

La sosta per le nazionale è un buon momento per intavolare delle trattative e lo sa bene il direttore dell'area tecnica della : Fabio Paratici, infatti, è volato a Londra con un'agenda piena di impegni e tanti nomi da sondare.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel blitz londinese di Paratici, come riportato dal 'Corriere dello Sport', la priorità sembra essere legata alla cessione di Mario Mandzukic. Il croato, caposaldo della compagine bianconera con Allegri, è stato retrocesso all'infimo rango di esubero da Maurizio Sarri e l'addio alla 'Vecchia Signora' è ormai sempre più inevitabile. La società più interessata a Mandzukic sembra essere il che, guarda caso, ha la sua sede operativa proprio nella capitale britannica.

L'obiettivo del ds bianconero è quello di incassare almeno una decina di milioni per l'attaccante croato. Sull'agenda di Paratici però non c'è solo il capitolo sulle cessioni, ma anche una pagina fitta di nomi per rinforzare la rosa della Juventus. Il primo nome sulla lista, sottolineato ed evidenziato dal ds, è quello di Willian: il brasiliano, infatti, va in scadenza a giugno con il ed è un calciatore per cui Sarri, che lo ha allenato la scorsa stagione, nutre grande stima.

La concorrenza per l'attaccante cresciuto nel Corinthians è molto agguerrita e dipenderà, quindi, molto dal tempismo con cui si approccerà la 'Vecchia Signora'. Una necessità più impellente dei bianconeri, invece, è quella legata al vice Alex Sandro richiesto da Sarri: i nomi più caldi sono quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, anch'essi di proprietà del Chelsea e profili noti all'allenatore bianconero.