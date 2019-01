Calciomercato Juventus, Benatia si guarda intorno: ma non è sul mercato

La Juventus non vuole vendere Benatia nella sessione invernale. A giugno, però, verranno effettuate le valutazioni di rito.

Cinque presenze in campionato, una in Champions League. Questa, finora, la stagione di Medhi Benatia. Un percorso che non convince il diretto interessato che, in occasione dell'ultima finestra estiva, aveva preso in esame l'opportunità di lasciare la Juventus. Salvo poi decidere di rimanere per provare a scalare le gerarchie.

L'attualità, a titolo personale, non è delle più rosee. Con, a fare da contorno, qualche acciacco nelle ultime settimane. Perché, se fosse stato al top, il numero 4 bianconero negli ultimi tempi qualche gettone in più lo avrebbe racimolato. Detto questo, il quadro è chiaro: i titolari si chiamano Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, gli altri viaggiano nel nome del turnover. Situazione che, nel breve e lungo termine, non sembra convincere il 31enne centrale marocchino.

Dallo sfogo post Juventus-Cagliari a un minutaggio ancora decisamente basso. Insomma, non è cambiato granché. Ecco perché, seppur in tono embrionale, l'entourage di Benatia ha iniziato a chiacchierare con qualche pretendente. Le estimatrici in Premier League e Bundesliga non mancano. Mentre il Milan, storicamente sul pezzo, si sarebbe limitato a un timido sondaggio. In casa rossonera le priorità sono altre e non riguardano il pacchetto arretrato.

La Juventus, comunque, non è in vena di cessioni. Bloccata, al momento, la partenza di Moise Kean. Così come dovrebbe rimanere sotto la Mole anche Leonardo Spinazzola, a maggior ragione dopo l'infortunio di Juan Cuadrado. Per fare la voce grossa in tutte le competizioni occorre una rosa all'insegna dell'eccellenza e, dal canto suo, Madama sa abbondantemente il fatto suo.

Benatia, quindi, è destinato a restare nel capoluogo piemontese fino a giugno. Dopodiché, la partenza potrebbe diventare molto più di un'idea. E, in tal senso, alla Continassa non si farebbero cogliere impreparati. Pensando al futuro, i bianconeri continuano a lavorare su Matthijs de Ligt dell'Ajax, nonostante la concorrenza sia delle più agguerrite. Senza sottovalutare la bontà della serie A, che ha da poco lanciato l'ennesimo gioiellino: Cristian Romero ('99) del Genoa. Juventus, pure in questo caso, in pole position.