Calciomercato Juventus, Benatia e Boateng idee last-minute: è caccia al difensore

La Juventus cerca un sostituto di Chiellini e valuta ancora la cessione di Rugani: nel mirino Benatia e Boateng, sondaggi anche per Umtiti e Garay.

Il grave infortunio di Chiellini ha fatto scattare un nuovo campanello d'allarme in casa : la dirigenza sta pensando di tuffarsi in queste ultime ore di mercato alla ricerca di un nuovo difensore d'esperienza. In cima alla lista delle preferenze sono finiti l'ex Mehdi Benatia e Jerome Boateng.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', il centrale marocchino è il profilo perfetto per la situazione d'emergenza: conosce il calcio italiano e l'ambiente, dunque garantirebbe un rendimento immediato accanto a Bonucci o De Ligt.

Piace anche Jerome Boateng, centrale tedesco finito ormai indietro nelle gerarchie del (anche nell'ultima partita è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti): un giocatore di grande affidamento ed esperienza internazionale, il club bavarese potrebbe valutare anche una cessione in prestito o in saldo.

I vertici bianconeri hanno inoltre sondato anche i nomi di Samuel Umtiti del ed Ezequiel Garay del , giocatori di due club con cui la ha ottimi rapporti. Nel frattempo la Vecchia Signora continua a valutare la cessione di Rugani, che garantirebbe una notevole plsuvalenza alle casse bianconere, fin troppo in affanno per un monte ingaggi elevatissimo.