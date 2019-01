Calciomercato Juventus, Benatia ai saluti: può partire già a gennaio

Medhi Benatia potrebbe lasciare la Juventus già in questa sessione: il marocchino non sta trovando spazio, ma prima Paratici vuole il sostituto.

Dopo aver allontanato provvisoriamente le uscite di Kean e Spinazzola, la Juventus potrebbe trovarsi a fronteggiare un altro cambiamento in questo mercato di gennaio. Medhi Benatia potrebbe lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato.

Secondo 'Tuttosport' il marocchino, chiuso dalla presenza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, avrebbe deciso di lasciare da subito Torino e cambiare immediatamente aria dopo due anni e mezzo con la maglia bianconera.

Lo scorso anno è stato uno dei titolari, ma il ritorno di Bonucci ha di fatto ridotto lo spazio dell'ex Bayern e Roma. Alle prese con alcuni problemi fisici nelle ultime settimane, lo spazio in campo si è ulteriormente ridotto.

Già a novembre Benatia aveva manifestato il suo malcontento per il poco minutaggio stagionale, ma le cose non sono cambiate nel corso delle settimane: soltanto 6 presenze, 5 in Serie A e una in Champions League, in casa contro lo Young Boys. L'ultima gara disputata è stata quella contro il Milan a San Siro, vinta per 0-2 dai bianconeri.

Poche presenze e tante panchine, questo starebbe spingendo il classe 1987 lontano da Torino, anche se sembra che Fabio Paratici, direttore dell'area sport bianconera, vorrebbe provare a fargli cambiare idea e rimanere almeno fino a giugno.

In caso di partenza, con le principali strade che al momento porterebbero a club della Ligue 1 o alla tentazione araba dell'Al-Ittihad, la Juventus dovrebbe attivarsi per prendere un sostituto, visto l'infortunio di Barzagli che lo terrà fuori a lungo e la sola presenza di Rugani come primo cambio.

L'obiettivo principale rimarrebbe Matthijs De Ligt, capitano dell'Ajax, che secondo 'Tuttosport' non sarebbe però in vendita a metà stagione e trattabile solo per giugno. La pista più concreta sembra portare ad Andreas Christensen, centrale del Chelsea che sta trovando spazio solo nelle coppe: in Premier ha soltanto una presenza.