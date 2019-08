Calciomercato Juventus, Barrenechea si avvicina: in arrivo il passaporto comunitario

Enzo Barrenechea potrebbe prendere il passaporto comunitario: in tal caso, la Juventus avrebbe già l'accordo con il Newell's Old Boys.

Ci siamo quasi. Enzo Barrenechea, 18enne talentino di proprietà del Newell's Old Boys, si avvicina al passaporto comunitario. E, di conseguenza, alla : che da settimane ha sostanzialmente definito l'intesa con il club argentino. Dopodiché, qualora non dovessero emergere intoppi della ultim'ora, ecco la via del prestito immediato. Con gli svizzeri del Lugano che, al momento, vanterebbero la pole position.

Alla Continassa si lavora su questa traccia, dopo aver analizzato attentamente per mesi le potenzialità del centrocampista sudamericano. Barrenechea in patria viene descritto come un elemento di quantità e qualità. Il tutto, dotato di grande personalità. Fattore, quest'ultimo, particolarmente apprezzato dalla Signora. Insomma, una volta acquisito lo status di calciatore europeo, i campioni d' completeranno l'affare.

Altro giro, altro giovane in arrivo: Nedim Bajrami. Classe 1999, mediano, attualmente tra le fila del Grasshoppers, macedone naturalizzato svizzero. Qui, invece, siamo agli ultimi dettagli. Operazione spalleggiata dall' , pronta a supportare la con un'acquisizione temporanea.