Calciomercato Juventus: Barrenechea nome caldo, arriverebbe dal Newell's

Altro giro, altro talento nel mirino della Juventus: Enzo Barrenechea. Ma lo status di giocatore non comunitario blocca per il momento l'affare.

In attesa dei colpi da novanta, la non perde di vista la linea verde. Tema da sempre caro al responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, pronto ad assicurarsi l'ennesimo talento. Dall' , infatti, rimbalza un nome nuovo: Enzo Barrenechea. Classe 2001, centrocampista, di proprietà del Newell's Old Boys.

Autore in stagione di 27 gare e 4 goal nelle giovanili rossonere, il mediano sudamericano è stato osservato più volte nelle ultime settimane dagli scout juventini, sfociando in report più che brillanti. Ma c'è di più.

C'è che la Vecchia Signora ha avuto modo di colloquiare direttamente con il club di Rosario affrontando l'argomento monetario. Investendo poco più di un milione di euro, la Juventus avrebbe gioco facile. Ma, al momento, gli uomini della Continassa frenano a causa dello status del giocatore: extracomunitario.

Barrenechea, giustappunto, non è munito di passaporto europeo. Motivo per cui, prima di sciogliere le ultime riserve, la ha preso tempo. Dubbi sulle qualità del prospetto non ce ne sono e, proprio per questo motivo, la Signora non vorrebbe perdere il giocatore. Insomma, lavori in corso.