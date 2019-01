Calciomercato Juventus, Audero riscattato dalla Sampdoria per 20 milion

Sampdoria e Juventus hanno trovato l'accordo a 20 milioni di euro per il cartellino di Audero. Il giovane Daouda Peeters in bianconero da giugno.

La Juventus chiude una importante operazione di calciomercato con la Sampdoria: il cartellino di Emil Audero, infatti, appartiene adesso totalmente alla squadra di Genova.

La Sampdoria ha riscattato Audero per 20 milioni, facendo un notevole investimento sul suo attuale portiere classe '97. Le due società hanno anche chiuso una sorta di accordo 'morale': i bianconeri potranno pareggiare in futuro qualsiasi offerta che i blucerchiati riceveranno per l'estremo difensore.

Nella trattativa è stato inserito anche il centrocampista classe 1999 Daouda Peeters, che dalla Sampdoria passerà alla Juventus a fine stagione. Poi, probabilmente, verrà girato alla formazione Under 23.

Dopo Gabbiadini, quindi, la Sampdoria mette in cascina un altro colpo significativo e oneroso targata campagna acquisti di gennaio, proiettata al presente ma soprattutto al futuro. Audero infatti, è realtà. Definitivamente.