Calciomercato Juventus, Audero alla Sampdoria con obbligo di riscatto

La Juventus ha ufficializzato l'accordo con la Sampdoria per Audero: il diritto di riscatto diventa obbligo per 20 milioni, tolto il controriscatto.

Nuovo accordo tra Juventus e Sampdoria per Emil Audero, giovane portiere di proprietà bianconera e tra i migliori del campionato alla sua prima stagione in Serie A con la maglia blucerchiata.

Audero era arrivato la scorsa estate alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro e contro-riscatto a favore della Juventus.

Il nuovo accordo invece prevede l'obbligo di riscatto da parte della Sampdoria al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi ma la cifra sale a 20 milioni di euro.

Inoltre la Juventus rinuncia al suo diritto di contro-riscatto su Audero anche se, secondo quanto riporta 'Sky Sport', i bianconeri potranno pareggiare un'eventuale futura offerta che arriverà alla Sampdoria per il portiere.

In questa stagione Audero ha finora giocato tutte le partite di campionato da titolare con la Sampdoria subendo 26 goal in 21 presenze mentre l'anno scorso si era già messo in mostra in Serie B nelle file del Venezia.