Calciomercato Juventus, Allegri: "Caceres già pronto, Pogba difficile"

Allegri spiega la scelta Caceres e saluta Benatia: "Ha scelto di andar via". Poi allontana il ritorno di Pogba alla Juventus: "Molto difficile".

Superare lo scoglio Lazio per continuare la marcia solitaria in vetta alla classifica. Impegno difficile per la Juventus, chiamata a mantenere a debita distanza (o magari aumentare il gap) col Napoli. Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, a partire da quelle su Caceres.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND