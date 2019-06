Calciomercato Juventus, l'agente di Jorginho: "Sarri ha bisogno di uno come lui"

João Santos, agente di Jorginho, spiega: "Non so quali siano le strategie della Juventus. Paratici, comunque, chiamerebbe prima il Chelsea".

Dal , al , alla . Identikit facile: Maurizio Sarri, da meno di una settimana nuovo allenatore bianconero. E se a seguirlo a fosse il fedelissimo Jorginho? Questione che il procuratore dell'italo-brasiliano non si sente di scartare.

Intervenuto all'emittente radiofonica 'Kiss Kiss Napoli', infatti, João Santos ammette che sì, un tentativo per Jorginho la Juventus potrebbe anche farlo. Senza dimenticare, ovviamente, che in quella posizione c'è già un big del ruolo come Miralem Pjanic.

"Al momento non ci sono stati contatti, però Sarri necessita di un giocatore come Jorginho per il suo stile di gioco. Non so quali siano le strategie della Juventus, quindi vedremo. Sarri è arrivato da poco, quindi deciderà con Paratici. Immagino che stiano già pianificando gli obiettivi di mercato. Se dovesse arrivare una telefonata di Paratici per Jorginho? Probabilmente la farebbe prima al Chelsea".

Lo stesso João Santos, qualche settimana fa, non aveva chiuso le porte a un possibile trasferimento di Jorginho alla Juventus, "perché un professionista non può dire di non andare alla Juventus perché ha giocato nel Napoli". E proprio Sarri ne è un esempio.