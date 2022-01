Calciomercato Juventus: acquisti e cessioni ufficiali di gennaio 2022

Agli ottavi di Champions, ai quarti di Coppa Italia, in lotta per le posizioni di testa in campionato. Per gli ultimi mesi di campionato, la Juventus ha optato per diversi movimenti di calciomercato nella finestra invernale 2022, così da consegnare ad Allegri la miglior formazione possibile per provare a conquistare trofei, dopo la sconfitta di inizio anno in Supercoppa Italiana contro l'Inter.

QUALI GIOCATORI HA COMPRATO LA JUVENTUS?

Dusan Vlahovic (definitivo dalla Fiorentina, 70 milioni più bonus)

QUALI GIOCATORI HA CEDUTO LA JUVENTUS?