Calciomercato Juventus, 60 milioni dal City per Cancelo: Piccini per i bianconeri

Il Manchester City non molla Joao Cancelo ed è pronto a spendere 60 milioni. Cristiano Piccini adocchiato come sostituto dalla Juventus.

In attesa di capire ufficialmente chi sarà il prossimo allenatore della (con Maurizio Sarri in pole), la dirigenza comincia a muoversi piano piano sul calciomercato. Ci sono operazioni che, a prescindere dalla scelta del tecnico, andranno fatte.

Una ad esempio è quella riguardante la cessione di Joao Cancelo. Una cessione eccellente che servirà per finanziare in modo pià 'largo' anche il mercato in entrata. Secondo 'Tuttosport', infatti, l'offerta del è praticamente irrinunciabile.

Si parla di 60 milioni di euro messi sul piatto dal club di Pep Guardiola, che ama avere in squadra difensori tecnici e di spinta come Cancelo. Alla Juventus il portoghese non ha poi brillato più di tanto ed ecco perché, a prescindere dall'allenatore, sembrerebbe una cessione pronta ad andare in porto, almeno nelle idee bianconere.

Per sostituirlo ci sono due soluzioni interne ed una esterna. In quel ruolo ci sarebbe infatti Mattia De Sciglio, oltre all'idea di adattare completamente Juan Cuadrado al ruolo di terzino destro. Oppure l'acquisto di un sostituto, che al momento è stato individuato in Cristiano Piccini.

Terzino italiano che gioca nel , ormai entrato nel giro della Nazionale, piace perché sa spingere ma anche difendere. Inoltre è appunto italiano, cosa che alla Juventus fa sempre piacere.

Per strapparlo al Valencia, club con cui la Juventus vanta rapporti eccellenti, potrebbero bastare una ventina di milioni più bonus.