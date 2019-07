Calciomercato, Jorge Mendes in pressing per Mourinho al Valencia

La prossima destinazione di Josè Mourinho potrebbe essere il Valencia: Jorge Mendes sta tentando di sponsorizzarlo con il patron Lim.

Josè Mourinho, dopo essere stato esonerato dal , è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il diretto interessato ha fatto sapere, nel corso di una intervista a Sky Sports, di voler ancora allenare un club e non sentirsi pronto per una esperienza 'part-time' sulla panchina di una nazionale.

Secondo quanto riportato da Sport la sua nuova opportunità potrebbe chiamarsi . Il patron Lim, spinto da Jorge Mendes, potrebbe infatti essere convinto a dare il benservito all'attuale tecnico Marcelino dopo l'addio del direttore sportivo Mateu Alemany.

E nel momento in cui questo dovesse accadere Mendes sponsorizzerebbe ovviamente l'arrivo dello Special One. La situazione si evolverà in un senso o nell'altro entro la fine della settimana corrente.