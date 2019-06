Calciomercato, Joao Felix all'Atletico Madrid: oggi la firma

Nuovo grande colpo di mercato in arrivo a Madrid, questa volta sponda Atletico: la squadra di Diego Simeone sta per mettere le mani su Joao Felix, gioiello del esploso nel corso di questa stagione e corteggiato anche da altre grandi squadre europee.

Secondo quanto riferito da 'AS', i Colchoneros hanno raggiunto l'intesa totale con il club portoghese e con il giocatore: prevista per mercoledì la firma sul contratto con il comunicato ufficiale dell'operazione. Mancano soltanto gli ultimi dettagli, che saranno risolti senza problemi entro breve.

I primi contatti positivi tra i due club risalgono alla finale di del 1 giugno al Wanda Metropolitano: non sono state ancora svelate le cifre dell'operazione, ma la dirigenza spagnola sarebbe disposta a pagare i 120 milioni di euro della clausola per quello che sarà con ogni probabilità il sostituto di Griezmann, diretto ormai al .

La conferma dell'imminente arrivo della stella portoghese arriva dallo stesso Simeone, che ai microfoni di Fox Sports non si nasconde:

"Felix è il sostituto di Griezmann? Ci stiamo lavorando, è una delle opzioni. Storicamente l'Atletico acquista calciatori giovani per poi farli crescere in casa, come ha fatto con Oblak, Gimenez e Griezmann. Vogliamo un giocatore di talento che possa assimilare al meglio la nostra filosofia di gioco".