Calciomercato invernale Serie A, la Lega chiede la proroga al 31 gennaio

L'Assemblea di Lega si è espressa: sessione invernale di calciomercato, al via il 4 gennaio e che inizialmente sarebbe dovuta terminare il 18, da prolungare fino al 31 gennaio 2019.

Una scelta tesa ad uniformarsi al resto dei campionati europei, che invece avevano già deciso di andare avanti con le trattative fino alla fine del mese. In questo modo, viene cancellato l'accorciamento che era stato deciso dall'ex commissario della FIGC Fabbricini. L'annuncio è del presidente di Lega Gaetano Miccichè, come riportato da 'Milannews'.

" Faremo alla richiesta alla FIGC di prolungare la campagna acquisti e vendite fino al 31 gennaio, uniformandola alle altre leghe europee. La Lega di A deve diventare promotrice e promotore di idee, ma finché non sarà così dovremo adeguarci ai migliori benchmark europei. Aveva poco senso privare le nostre squadre di intervenire sui mercati internazionali quando le nostre potevano intervenire sul nostro".

La Lega dunque ha detto la sua, adesso la palla passa alla FIGC che a sua volta dovrà rivolgersi alla FIFA per ricevere eventualmente parere favorevole all'attuazione della modifica sulla data di chiusura della finestra invernale.

FIGC che, attraverso il presidente Gravina, pochi giorni fa aveva aperto alla possibilità di prorogare la conclusione del mercato di gennaio al 31 qualora da parte della Lega Serie A ci fosse stato fronte comune a riguardo.

"Per la proroga del mercato siamo in attesa della decisione dell'assemblea della Lega di A: se ci sarà disponibilità farò richiesta alla Fifa per prorogare il calciomercato al 31 gennaio".