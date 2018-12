Calciomercato invernale, la chiusura può essere riportata al 31 gennaio

La chiusura del calciomercato invernale, oggi fissata al 18 gennaio, potrebbe essere riportata al 31 gennaio. Se ne discuterà in consiglio federale.

La chiusura anticipata del mercato, una delle più grandi novità della stagione 2018/19 di Serie A, potrebbe già essere messa in discussione dopo soltanto una sessione. Oggi in Consiglio Federale si discuterà infatti sullo slittamento della chiusura della sessione invernale, attualmente fissata alle ore 20 di venerdì 18 gennaio 2019.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'idea sarebbe quella di riallinearsi agli altri campionati europei, riportando la data di chiusura a fine mese, al 31 gennaio. L'avvio è fissato invece giovedì 3 gennaio.

La proposta secondo la 'Gazzetta dello Sport' verrà avanzata da Micciché, Lotito e Marotta nel Consiglio Federale in programma di oggi, in cui sarà presa una decisione da portare poi in Assemblea giovedì. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, non si è detto contrario e rimetterà quindi ogni decisione alle singole leghe.

L'unica condizione è che ci sia un fronte comune tra Lega A, Lega B e Lega Pro per poter poi formulare una richiesta ufficiale alla Fifa e ottenere la proroga. Rimangono dubbi sulle tempistiche: il mercato è ormai dietro l'angolo, con la scadenza fissata al 18 gennaio.

Già in estate la Serie A aveva visto terminare in anticipo il mercato rispetto agli standard: tutte le squadre erano arrivate alla prima giornata di campionato già al completo, senza la possibilità di apportare correttivi in corsa. Lo stesso è accaduto in Premier League, la prima grande lega europea a inaugurare questa tendenza.

La Serie A ha provato a seguire questa nuova moda, ma dopo soltanto un tentativo sembra già pronta al dietrofront.