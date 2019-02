Calciomercato invernale da record in Serie A: spesi 168 milioni, Milan decisivo

La Serie A si posiziona seconda nella classifica delle spese in questo calciomercato di gennaio: Premier League al primo posto con 203 milioni.

Record di spese in Serie A per quanto riguarda il calciomercato di gennaio e medaglia d'argento alle spalle della Premier League. Quello 2019 è stato un mercato di riparazione che ha visto salire a 168 i milioni totali spesi dai club per gli acquisti nel massimo campionato italiano.

Una cifra consistente, con il Milan indiscusso protagonista. I rossoneri sono stati infatti i più 'generosi' in sede di mercato, con gli arrivi di Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek che sono costati al Diavolo 70 milioni di euro (35 per ognuna delle due operazioni).

A completare il podio nazionale sono stati poi Sampdoria e Fiorentina, rispettivamente con gli acquisti di Manolo Gabbiadini e Hamed Junior Traorè, entrambi colpi da 12 milioni di euro.

La trattativa per il ritorno in nerazzurro di Andrew Gravillon è costata all'Inter 7,5 milioni, con il giocatore che resterà in prestito al Pescara fino a giugno. La Juventus ha dovuto invece versare 600 mila euro nelle casse della Lazio per concretizzare il terzo ritorno in bianconero di Martin Caceres.

Passando all'Europa, la lega che ha speso più di tutti è stata ancora una volta la Premier League con ben 203 milioni di euro. Al terzo posto la Ligue 1 francese, con 80 milioni.

Germania e Spagna completano poi il quadro dei migliori cinque campionati europei, con la Bundesliga al quarto posto grazie a una spesa totale di 75 milioni e la Liga quinta con 73 milioni di euro.