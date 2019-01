Calciomercato Inter, Zapata a zero: si tenta lo scippo al Milan

L'Inter pensa a un clamoroso rinforzo per la difesa: Cristian Zapata è in scadenza col Milan e il suo agente è l'ex nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba.

Diego Godin avrebbe svolto le visite mediche in gran segreto con l'Inter, ormai pronta ad accogliere l'uruguaiano al termine di questa stagione: reparto difensivo sempre più forte con l'arrivo del capitano dell'Atletico Madrid, che potrebbe non essere l'unico.

'La Gazzetta dello Sport' lancia la clamorosa indiscrezione: i nerazzurri avrebbero avviato i contatti con Cristian Zapata, 32enne del Milan che non ha ancora rinnovato il contratto in scandenza il prossimo 30 giugno.

Ausilio e Marotta ritengono che il colombiano possa fare il quarto centrale al posto di Andrea Ranocchia, destinato a non prolungare e cambiare aria in estate: si proverà a sfruttare gli ottimi rapporti con l'agente del giocatore, quell'Ivan Ramiro Cordoba rimasto nel cuore del tifo interista per la sua militanza dal 2000 al 2012.

Zapata è attualmente uno dei titolari del Milan dopo un avvio in sordina: in rossonero guadagna 1.7 milioni a stagione e un'offerta con tanto di biennale o triennale da parte dei cugini potrebbe anche indurlo a cambiare sponda del Naviglio.

Da parte del club sette volte campione d'Europa è arrivata una proposta di prolungamento per uno o due anni, ancora in fase di studio. Chissà che alla fine non accada il ribaltone: proprio con l'Inter, gelata da un suo goal in pieno recupero in un famoso derby del 15 aprile 2017.