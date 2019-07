Calciomercato Inter, Zanetti allontana il Barcellona: "Nessuna offerta per Lautaro Martinez"

Il vicepresidente dell'Inter blinda Lautaro Martinez all'Inter e allontana le voci sul Barcellona: "Messi lo ha chiesto? Me lo lasci un altro po'".

L'eliminazione dalla Copa America per mano del ha lasciato comunque una certezza in casa : la buona intesa tra Lautaro Martinez e Lionel Messi avrebbe convinto la Pulce a chiedere l'acquisto dell'attaccante dell', ma Javier Zanetti ha fatto il punto della situazione sul mercato in uscita.

Il vicepresidente nerazzurro ha parlato ai microfoni di 'TyCSports', allontanando le voci sul giovane attaccante:

"All'Inter non è arrivata nessuna offerta per Lautaro Martinez. Spero che continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità".

Zanetti ironizza poi sul 'gradimento' di Messi in sede di mercato: