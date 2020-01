Calciomercato Inter, Young vicinissimo: il giocatore accetta il contratto fino al 2021

Ashley Young sta per diventare un giocatore dell'Inter: l'esterno inglese ha accettato il contratto fino al 2021 proposto dai nerazzurri.

scatenata in un mercato invernale di lusso: calde le piste che portano a Giroud ed Eriksen, caldissima quella che porta ad Ashley Young. La dirigenza nerazzurra ha accelerato i tempi per l'esterno del , che ha accettato le condizioni proposte in sede contrattuale.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'Inter ha messo sul piatto un contratto fino al 2021 per il giocatore classe '85, che ha già manifestato la volontà di lasciare i Red Devils dopo aver collezionato una sola presenza fin qui in stagione.

Le due società stanno discutendo gli ultimi dettagli dell'affare, che potrebbe trovare a breve la sua fumata bianca. Rinforzo duttile e di grande esperienza per Antonio Conte, che chiedeva a gran voce rinforzi per far rifiatare un gruppo a lungo 'spremuto' nell'arco di questa prima parte di stagione.

Intanto Young non è stato convocato da Solskjaer per la sfida di Premier League che il Manchester United sta giocando a Old Trafford contro il : ulteriore segnale di una trattativa ormai in stato avanzato.