Calciomercato Inter, Weigl del Borussia Dortmund l'alternativa a Vidal

L’Inter ha nel centrocampista una delle priorità in vista del mercato di gennaio. Vidal è il grande obiettivo, ma spunta Weigl come ‘Piano B’.

Con il 2019 che si avvia alla conclusione, è già ovviamente tempo di pensare al 2020 e alla sessione di calciomercato invernale che sta per aprirsi. Molte sono le società chiamate a muoversi per rafforzare la propria rosa e tra esse c’è anche l’ che, dopo un’eccellente prima parte di campionato, adesso punta quei giocatori che possano consentirle di tenere testa alla fino alla fine del torneo.

Nelle ultime settimane si è parlato del rinforzo a centrocampo come del principale obiettivo dei nerazzurri ed in particolare è emerso come sia Arturo Vidal la primissima scelta. I nerazzurri sono pronti a muoversi per il cileno del ma, nel caso in cui la trattativa dovesse presentarsi più complicata del previsto, non si farebbero trovare impreparati.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, l’Inter ha già individuato in Julian Weigl il suo ‘Piano B’. Il club nerazzurro ha già preso contatto con il per avere delle informazioni relative al centrocampista tedesco, il quale potrebbe rappresentare un’alternativa più che interessante.

Weigl, classe 1995, è approdato al nell’estate del 2015 e con i ‘Gialloneri della Ruhr’ ha vinto una Coppa di ed una Supercoppa di Germania. Nel corso di questa stagione ha totalizzato, tra coppe e campionato, 20 presenze, comprese due da titolare proprio contro l’Inter in .