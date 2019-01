Calciomercato Inter, Vrsaljko può dire addio: c'è il rischio dell'operazione

Sime Vrsaljko potrebbe essere costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema al ginocchio: il riscatto da parte dell'Inter è più lontano.

L'Inter ha piazzato il primo colpo in entrata di questa finesta invernale del calciomercato: dal Southampton è arrivato Cedric Soares, di ruolo terzino destro in cui avrà la concorrenza di Danilo D'Ambrosio e Sime Vrsaljko, il cui futuro è però in forte bilico.

L'arrivo del laterale portoghese ha un motivo ben preciso: la società nerazzurra non sarebbe del tutto convinta del riscatto del croato, alle prese con un fastidioso problema al ginocchio sinistro che si porta avanti ormai da tempo, tornato d'attualità con gli ultimi acciacchi.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', i dubbi dei nerazzurri sarebbero nati in considerazione del fatto che la terapia conservativa non avrebbe portato i risultati sperati: starebbe prendendo quota l'ipotesi dell'operazione chirurgica che risolverebbe in maniera completa il fastidio, lasciando però il giocatore fuori per un lungo lasso di tempo.

Se dovesse verificarsi quest'ultimo scenario, l'Inter quasi certamente non eserciterebbe il diritto di riscatto fissato a 17.5 milioni: lo stop costringerebbe l'ex Sassuolo a rimanere lontano dai campi per diversi mesi, chiudendo in pratica la sua esperienza a Milano in netto anticipo.

La società meneghina è in attesa del verdetto finale dopo il consulto con uno specialista: a decidere sarà lo stesso terzino e l'Atletico Madrid, ancora proprietario del cartellino. Da questo confronto si avranno risposte precise sul destino di Vrsaljko.