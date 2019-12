Calciomercato Inter, Vidal primo obiettivo: Marotta lavora al prestito

Asse caldissimo tra Inter e Barcellona: Marotta prova a strappare Vidal in prestito, sul tavolo anche altri nomi come Sensi, Lautaro e Skriniar.

Manca meno di un mese al calciomercato di gennaio e, dopo la partita di questa sera contro il , l' saprà che tipo di mercato impostare (sarà sicuramente più ricco con il passaggio agli ottavi di finale di ).

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', c'è un nome in vantaggio su tutti, avallato sia da Antonio Conte (in primis), sia da Giuseppe Marotta. Stiamo parlando di Arturo Vidal, che al Barcellona non è un titolarissimo, anche se la sua impronta la sta comunque lasciando in questa stagione.

Il pensiero di Marotta è quello di acquistare Arturo Vidal in prestito, anche se per il momento dal Barcellona ha incontrato una resistenza a questa ipotesi. In questi frangenti, ovviamente, giocano una partita a parte i rappresentanti dei giocatori. Nel caso di Vidal l’operazione di scandaglio è partita da tempo: il suo gradimento per l’Inter è evidente.

Per questo l'Inter farà leva proprio su questo desiderio del giocatore, di lasciare il Barcellona e ritrovare Antonio Conte.

Come riporta 'Tuttosport', oggi sarà anche l'occasione per l'Inter di incontrare la dirigenza del Barcellona. I catalani vorrebbero strappare con l'Inter una sorta di prelazione futura per. Ma non è il solo giocatore nerazzurro che piace al Barcellona: sulla lista di Bartomeu figurano anche