Calciomercato Inter, Vidal in salita: il Barcellona lo convoca per la Supercoppa

L'Inter non molla Arturo Vidal. Ma Il cileno, che piace anche al Manchester United, è stato convocato per la Supercoppa spagnola.

Neanche il tempo di gustarsi l'importante successo ottenuto a . Antonio Conte, d'altro canto, è fatto così. E' un perfezionista. E pretende sempre il massimo, a partire dalla sua società. Messaggio ben compreso dall', che lavora in queste ore per portare alla Pinetina un centrocampista funzionale. Nome e cognome: Arturo Vidal.

Pupillo del tecnico salentino fin dai tempi della , il 32enne centrocampista cileno pondera il possibile addio al . Sullo sfondo, infatti, un rapporto non propiamente idilliaco con l'allenatore blaugrana, Ernesto Valverde.

Eppure, sebbene il suo sì ai nerazzurri Vidal l'abbia dato da giorni, il trasferimento non è dei più semplici da concretizzare. In quanto, complice il goal trovato nel derby contro l' , in terra catalana preferirebbero tenere in organico un pezzo da novanta. Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che l'ex bianconero sia stato convocato per la Supercoppa spagnola (giovedì la semifinale contro l' ), in programma in .

Ore ti attesa per l'ad Beppe Marotta che, comunque, parallelamente porta avanti i contatti. Pronto, qualora ce ne fosse bisogno, anche a completare l'operazione a titolo definitivo forte del benestare di Suning.

La palla passa esclusivamente al Barcellona che, al termine di questa manifestazione, dovrà prendere una decisione definitiva. Con Vidal fortemente intrigato dalla possibilità di ritornare in . Attenzione, però, alle sirene della Premier League. Il 'Corriere della Sera' riporta dell'inserimento del , offensiva che - se venisse confermata - potrebbe ostacolare ulteriormente le mosse meneghine.