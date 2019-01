Calciomercato Inter, Vecino ha un'offerta: cessione in vista?

Inter alle prese con gli ultimi giorni di mercato: Vecino ha una proposta per andarsene subito, nessuna offerta per Perisic e Candreva.

Forse nemmeno Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sarebbero aspettati di trovarsi in una situazione così intricata a meno di 72 ore dalla fine del calciomercato invernale: Inter chiamata a risolvere al più presto la grana degli scontenti, desiderosi di approdare altrove.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In primis Ivan Perisic: al momento non è arrivata un'offerta concreta dall'Arsenal, club maggiormente interessato. I 'Gunners' vorrebbero chiudere con il prestito e diritto di riscatto, ipotesi non contemplata dai nerazzurri che replicano con l'obbligo. Nemmeno uno scambio con Özil sarebbe fattibile, in virtù dello stipendio elevato del tedesco.

Ma il croato non è l'unico caso spinoso da affrontare: secondo 'Il Corriere dello Sport', Matias Vecino avrebbe ricevuto un'offerta importante che gli consentirebbe di lasciare Milano sin da subito. Al contrario proprio di Perisic e Candreva.

'La Gazzetta dello Sport' ritiene che il presidente Steven Zhang abbia messo un paletto non da poco conto: no a cessioni in prestito, a costo di ritrovarsi in squadra fino a giugno dei giocatori demotivati. Starà a Spalletti, eventualmente, recuperarli per valorizzarli al meglio.

L'articolo prosegue qui sotto

Discorso che ha senso se si pensa alla difficoltà di trovare sostituti: Carrasco è inseguito - guarda caso - proprio dall'Arsenal e non sembrano esserci possibilità per uno scambio con Candreva, poco attratto dalla Cina e dal Dalian Yifang.

Una partenza di Vecino obbligherebbe ad anticipare l'arrivo dall'Udinese di De Paul, già prenotato per l'estate: no dei friulani, poco propensi a perdere un giocatore di tale importanza già a metà stagione. Stesso discorso valido per Nicolò Barella che ieri ha cenato a Milano insieme al suo agente Beltrami e a Nainggolan.

Miranda la proposta l'ha ricevuta dal Monaco: l'Inter chiede otto milioni per il brasiliano, cifra a cui i monegaschi non si sono minimamente avvicinati. A rendere il tutto più difficile, il muro del Parma per Bruno Alves.